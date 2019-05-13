«المصري اليوم» تنشر الصور الأولى لحادث مقتل كاهن كنيسة ماري مرقس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» الصور الأولى لحادث مقتل كاهن كنيسة بشبرا الخيمة، على حارس الكنيسة.

بداية الواقعة كانت بإخطار مديرية أمن القليوبية بإطلاق حارس كنيسة ماري مرقس بشبرا الخيمة، الاثنين، النار على كاهن بنفس الكنيسة، ما أدى إلى مقتل الكاهن في الحال، وانتقلت أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان.

مقتل كاهن في شبرا الخيمة

مقتل كاهن في شبرا الخيمة

وأفاد تقرير الطب الشرعى والمعاينة الأولية للجثة، إصابة الضحية بـ«4 رصاصات» في البطن، وأوضحت التحريات الأولية وجود خلافات سابقة بين المتهم والضحية وجاري الاستماع لأقوال المتهم.

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كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا يفيد مقتل قس يدعى «مقار»، أحد كهنة إيبارشية كنيسة بشبرا الخيمة صباح الاثنين، بعدما أطلق حارس إداري الكنيسة ويدعى «كمال.ح»، النار عليه من سلاحه الشخصي، ليرديه قتيلًا في الحال.

مقتل كاهن في شبرا الخيمة

وقال شهود عيان إن حارس كنيسة بشبرا الخيمة اختلف مع الكاهن الضحية، فأخرج طبنجته وأطلق عليه 4 رصاصات، ما أدى إلى وفاته في الحال، وسادت حالة من الهلع وسط الأهالى بسبب الجريمة لاعتقادهم في بداية الأمر أنه حادث إرهابي وليس جنائيًا.

وأكد شهود العيان أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الجريمة بحوالي ساعة دون وجود أي تشاجر أو مشادات، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد نحو ساعة.

مقتل كاهن في شبرا الخيمة

مقتل كاهن في شبرا الخيمة

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الحارس هرب بعد إطلاق النار على الكاهن وسلم نفسه إلى قسم الشرطة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين رووا الواقعة ومشاهدتهم للمتهم وهو يصوب سلاحه تجاه الضحية.

مقتل كاهن في شبرا الخيمة