شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي مجلس كنيسة السيدة العذراء بدوسلدروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا، أمس، بمقر إقامته بمدينة دوسلدروف الألمانية، مع مجلس كنيسة السيدة العذراء بدوسلدورف.

واستعرض قداسته، خلال الاجتماع، مجريات العمل بالكنيسة. وعرض أعضاء المجلس على قداسة البابا عدة أفكار لتطوير الخدمة بالكنيسة.