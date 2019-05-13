شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير البيئة مع البنك الأوروبي للتوسع في «المدن الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الإثنين، جانيت هكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، وخالد حمزة مدير مكتب البنك بمصر لمناقشة التوسع في التحول للمدن الخضراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت «فؤاد» في تصريحات صحفية، أن «التحول إلى المدن الخضراء هو أمر ضروري ويتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، ولكن قبل التوسع في تنفيذ نماذج للمدن الخضراء لابد من تحديد الأهداف الإستراتيجية بشكل واضح، وأن تتسق مع السياسات والإجراءات الوطنية للتنمية، كما أننا بصدد الانتهاء من مقترح مشروع للمدن المستدامة بشرم الشيخ ونعمل على تنفيذ ذلك في البحر الأحمر من خلال التركيز على التنوع البيولوجي».

Advertisements

كما أشارت وزير البيئة إلى أن «التحول إلى المدن الخضراء يجب أن يركز على التوسع في النقل الكهربي و‘دارة المخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، خاصة وأنها مجالات ذات بعد بيئي اقتصادي، موضحة ان وزارة البيئة قد انتهت من خطط العمل الفنية الخاصة بالمحافظات المصرية في مجال إدارة منظومة المخلفات، إلى جانب الدراسات المعدة في مجال تطوير الأراضي المحمية والتنوع البيولوجي».

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دمج القطاع الخاص في المشروعات البيئية، حيث أوضحت الوزيرة أن تحقيق هذا الأمر يتطلب بناء القدرات وتوعية القطاع الخاص بأهمية المشروعات البيئية وحجم العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه منها.

ومن جانبها، أكدت جانيت هكمان تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في التوسع للتحول للمدن الخضراء وأن برنامج المدن الخضراء يستهدف التطبيق على عدد 4 مدن مصرية كنموذج رائد وهي (وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان) حيث يقوم البنك بتقديم الدعم الفني وتحديد الأولويات والتأثيرات البيئية والمشروعات المطلوب تنفيذها لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، وأشارت إلى أنه سيتم دعوة وزيرة البيئة للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء بلندن في يوليو القادم.