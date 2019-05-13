شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يبحث آخر استعدادات المحافظة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعاً بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، لبحث آخر استعدادات المحافظة، لإستقبال كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر، وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة، والتي تضم دول تونس، ومالي، وموريتانيا، وانجولا، في 21 يونيو القادم، حتي19 يوليو 2019.

وفي بداية الإجتماع، استمع المحافظ إلى تقرير من السكرتير العام، عن تكليفات لرؤساء الأحياء وبعض المديريات المعنية بالبطولة، حول نسب تنفيذ المهمام، والأعمال الخاصة بكل جهة.

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وأعطي المحافظ، توجيهاته لرؤساء الأحياء، الإهتمام بالنظافة العامة بالتنسيق مع فريق الطوارئ بجهاز النظافة، وتكثيف العمل من خلال أعمال تطوير الميادين، وتطوير ودهان الأرصفة، وتجميل الشوارع، والأنارة العامة، وتشغيل النافورات، وتزيين الميادين وأعمدة الأنارة بالأعلام للدول المشاركة، كما كلف المحافظ، بتجهيز عدد 5 أماكن ساحات لمشاهدة المباريات بالأحياء الخمسة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، في تجهيز مراكز الشباب لوضع شاشات عرض لمشاهدة المباريات.

وكلف صقر، مدير مديرية الطرق، بعمل خطة زمنية للإنتهاء من أعمال الرصف بطريقي السويس القاهرة، والسويس الآدبية، كما كلف مدير التجميل، بعمل خطة للإنتهاء من أعمال التجميل بالحدائق العامة، والطرق الرئيسية، ودهان الأرصفة لهذه الحدائق.

وقد حضر الإجتماع كلاً من رؤساء الأحياء، ومديري الطرق والشباب والرياضة، والإسكان، والإنارة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتجميل، والنظافة، وفريق الطوارئ والمكتب الفني.