شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لـ3 متهمين بتزوير حكم قضائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الشهاوى، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، لإدانتهم بتزوير منطوق حكم قضائي.

تعود أحداث الدعوى رقم 281 لسنة 2019 جنايات مركز الإبراهيمية، بتوجيه النيابة العامة اتهاما لموظفين أثنين يعملان بالنيابة، بالاستيلاء على إعلام جنحة بهدف إعلان مشرف نشاط بالتربية والتعليم «متهم ثالث» بموعد جلسته المقيدة برقم 2935 جنح الإبراهيمية، ونسبوا زورا حكم قضائي بشكل وهمي مخالف للحقيقة دون عرض القضية على هيئة المحكمة المختصة، وذلك نظير مبلغ مالي من المتهم الأخير.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها السابق.