شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب» توافق على قانون يتيح الإفصاح عن ميزانية الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المشروع يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وذكرت الوزير أن هذا القانون هام بالنسبة للنواب لأنه للأنه يتضمن الإفصاح عن ميزانية الشركات.