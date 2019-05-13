شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتحصيل المتأخرات للنهوض بمستوى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الجهاز التنفيذي بحصر كافة الأصول غير المستغلة ومراجعة كافة العقود الإدارية، ووضع أفضل التصورات لاستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، مشدداً على تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن، لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد بما يعود بالنفع والفائدة، وللإستفادة منها في وضع الخطة الإستراتيجية للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام، واللواء إيهاب البطراوي، مساعد مدير الأمن، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

Advertisements

وجه المحافظ، الوحدات المحلية بحصر كافة المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها بلون موحد، للبدء في التنفيذ بمهلة محددة، أو إتخاذ الإجراءات القانونية، وقد بلغ عدد الواجهات بالطوب الأحمر بالشوارع الرئيسية بالمراكز التسع 3600 عقار، وتم إخطار أصحابها للبدء في أعمال الطلاء.

كما شدد المحافظ على استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكداً متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، موجهاً المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة، وتوضيح معدل التنفيذ، وأسباب التوقف إن وجدت، لوضع الحلول الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وجه المحافظ، أيضاً مديرية الأوقاف بسرعة التنسيق مع الوزارة، لوضع الحلول البديلة للزوايا المقامة على حرم السكك الحديدية، والتي تعيق تطوير المزلقانات، وذلك لإستكمال أعمال التطوير للسكة الحديد والمزلقانات.

كما ناقش استعدادات مديرية الشباب والرياضة للأنشطة الصيفية، وكذا توفير أماكن لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل، وتقرر تجهيز 20 نادي ومركز شباب بمراكز المحافظة، كما استعرض المجلس موقف استرداد أراضي الدولة.