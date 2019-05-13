شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة المنيا»: عروض فنية على المسرح المكشوف في ليالي رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الثقافة في محافظة المنيا، تقديم عروضها الفنية، والثقافية، والشعبية، على المسرح المكشوف بمدينة المنيا، وذلك في إطار برنامج ليالى شهر رمضان الثقافية.

حيث قال خالد إسماعيل، مديرعام الثقافة بالمحافظة، إن فرق قصر الثقافة الشعبية والفنية، والمسرحية، تقدم عروضا ليلية على المسرح المكشوف بشارع كورنيش النيل، من خلال تقديم فقرات فنية، ورقصات استعراضية، وحفلات دينية، من ابتهالات وتواشيح ومدائح نبوية، احتفاءاً بالشهر الكريم، وتقديم وجبات فنية لأهالي المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء، قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة فوزية أبوالنجا، رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافى.

كما أضاف «إسماعيل» أن البرنامج الثقافى والفنى، مستمر حتى يوم 25 من رمضان المبارك، ضمن خطة احتفالات هيئة قصور الثقافة بالشهر المعظم.