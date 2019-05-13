شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع حرارة الجو غدا والبلاد تتأثر بكتلة هوائية ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة سببها تأثر البلاد برياح شمالية شرقية قادمة من الجزيرة العربية تتسبب فى رفع درجات الحرارة عن المعدل، وتكون هذا الرياح محملة ببخار الماء نتيجة مرورها بالبحر المتوسط.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، موضحا أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 أو 5 درجات.

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء تبدأ ذروة الموجة الحارة، حيث تشهد كافة الأنحاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء قد تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 39 درجة .

ووجه مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطينين بالإكثار من شرب السوائل بقدر من الإمكان خلال ساعات الإفطار وعدم التعرض المباشر للشمس فى فترات الصيام، خاصة وأن درجات الحرارة مرتفعة فى ظل الموجة الحارة التى تضرب البلاد، مناشدا السائقين بالقيادة بهدوء وتوخى الحذر من الشبورة المائية على الطرق خاصة فى الساعات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل.