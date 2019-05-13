التموين: توريد مليون و300 ألف طن قمح محلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، توريد مليون و300 ألف طن قمح محلي حتى الآن ومنذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضي.

أضاف كمال - في تصريح لمصراوي- أن المستهدف من القح المحلي يقدر بـ3 ملايين و600 ألف طن، مؤكدًا سداد جميع مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من موعد التوريد.

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين، إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة التموين لمتابعة عملية التوريد، بالإضافة إلى غرفة بكل مديرية على حدى، فضلًا عن وجود أكثر من 400 لجنة بكافة أنحاء الجمهورية لاستلام القمح.​