التموين: صرف %60 من مقررات مايو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إن عملية صرف مقررات شهر مايو الجاري منتظمة ومستمرة بجميع أفرع الجمعيات الاستهلاكية و"جمعيتي"، وبدالي التموين، مشيرًا إلى أنها بلغت %60 حتى الآن.

وأكد عبد العزيز -في تصريح لمصراوي- تم طرح السلع بكميات وفيرة تكفي لسد احتياجات المواطنين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الزيت 850 مل بسعر 14 جنيهًا، والسكر زنة 1 كيلو بـ 9 جنيهات ونصف، والمعكرونة زنة 350 كجم بسعر 3 جنيهات ونصف، والجبن ماركة "دومتي" زنة ربع كيلو جرام مقابل 8 جنيهات، على بطاقات التموين.

Advertisements

ومن جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول اتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادرالخميس الماضي - أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، ولن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني.

وأشارت وزارة التموين، إلى أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.