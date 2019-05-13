سياحة البرلمان تحذر من ارتباك بسوق العمرة بسبب التأشيرة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حذر عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، من حدوث ارتباك كبير في سوق السياحة الدينية بسبب قرار المملكة العربية السعودية بتطبيق التأشيرة الإلكترونية لراغبي العمرة.

وقال صدقي، إن السعودية بدأت تطبيق نظام جديد في إصدار تأشيرات العمرة من منتصف شهر شعبان، يعتمد على إصدار تأشيرة إلكترونية، بحيث يمكن لمقدم طلب التأشيرة التعامل إلكترونيا مباشرة مع الجهات السعودية المختصة عبر شبكات الاتصال للحصول على تأشيرته.

وأضاف صدقي، أن هذا النظام سيضع شركات السياحة والمعتمر في مأزق، والشركات اعتادت أن تقدم لعملائها الخدمة متكاملة بما في ذلك الحصول على التأشيرة وتذاكر السفر والإقامة وكل ما يخص الرحلة، بينما في ظل النظام الجديد سيحصل المعتمر على التأشيرة بطريقته إلكترونيا.

وتساءل رئيس لجنة السياحة عما إذا كانت الحكومة المصرية استعدت للنظام الجديد، وما إذا كان هناك تنسيق مع السعودية في هذا الشأن والأضرار الواقعة على شركات السياحة.​