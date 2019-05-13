طوارئ بالصالة الموسمية في مطار القاهرة لنقل 5 آلاف معتمر يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال وسفر الحجاج والمعتمرين بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لإنهاء إجراءات سفر ووصول حوالي 10 آلاف معتمر يوميا، بينهم 5 آلاف لأداء مناسك العمرة، ومثلهم قادمين من السعودية عقب أداء المناسك على الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت مصادر بالصالة الموسمية، إن فرق العمل من الجهات المختلفة ومصر للطيران تواصل العمل بصورة دائمة على مدار الـ24 ساعة لاستقبال وسفر المعتمرين، بقيادة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، كما يتابع الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات الحالة اليومية للصالة والمعتمرين وكذلك غرفة الطوارئ لحل أي مشكلة أثناء سفر ووصول المعتمرين.

وأضافت المصادر أن المطار وفر المشروبات والتمر للمعتمرين وذويهم لأول مرة مجانا خلال فترة تواجدهم بالصالة وقت الإفطار، بجانب أكبر عدد ممكن من عربات نقل الحقائب للتيسير على للمعتمرين، تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران المدني.

من جانبها تتابع شركة مصر للطيران جسرها الجوي من 3 مطارات "القاهرة، برج العرب، والأقصر"، إلى السعودية لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وانطلقت أمس نحو 25 رحلة جوية من المطارات الثلاثة إلى الأراضي المقدسة، لنقل حوالي 5 آلاف معتمر، من مختلف المحافظات.