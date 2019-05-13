جامعة عين شمس توقع بروتوكول تأمين على منشآتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وياسر أحمد العالم، رئيس مجلس إدارة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، بروتوكول تعاون مشترك في مجال خدمات الوساطة التأمينية، للتأمين على منشآت الجامعة.

حضر التوقيع نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وعبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة.

وقال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالوهاب عزت، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الجامعة حريصة على التأمين على أصولها ومنشآتها الجامعية، خاصة في ظل إمكانياتها الإنشائية الضخمة و ضخامة أعداد طلابها و الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس و الليسانس و 35 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا و 30 ألف طالب تعليم إلكتروني.

Advertisements

وأشار إلى أن ضخامة أعداد أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين استلزم أن تتجه الجامعة نحو تطبيق ميزة التأمين.

من جهته، أكد سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، أن جامعة عين شمس من أوائل الجامعات الحكومية التي اتجهت نحو تطبيق فكرة التأمين انطلاقًا من سياسة الجامعة في الحفاظ على منشآتها.

ولفت النظر إلى أن عملية التأمين ستتم على مراحل متتابعة تبدأ بالتأمين على المدن الجامعية و المباني الخاصة بالتغذية، يليها التأمين على المنشآت والمباني التعليمية والمعامل بمختلف الكليات والمعاهد، وتنتهي بالتأمين على المباني الإدارية.

بدوره، أشاد ياسر أحمد العالم بحرص جامعة عين شمس على التأمين، مشيرًا إلى أن دور الشركة يتمثل في إعداد ملف تأميني متكامل من الناحية الفنية والمالية، و تحليل الأخطار المتوقعة، ثم التعامل مع العروض التأمينية المقدمة من مختلف الشركات لاختيار الأفضل.