البرلمان الأفريقي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة ببوركينافاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أدان النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضح الجندي، في بيان، ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في المواجهة الشاملة مع الإرهاب وأن تكون البداية بالمواجهة مع الدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأعرب "الجندي"، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين مؤكدا وقوف البرلمان الأفريقي مع حكومة وبرلمان وشعب بوركينافاسو الشقيق، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها.