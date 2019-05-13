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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي :
أعلنت مصادر أمنية مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة في شبرا الخيمة. وقال الأب إرميا عدلي وكيل مطرانية شبرا الخيمة إن فراش الكنيسة أطلق النار على الأب مقار سعد كاهن الكنسية أثناء جلوسه في مكتبه، قبل أن يسلّم نفسه طواعية إلى قسم ثان شبر الخيمة.
وأوضح وكيل مطرانية شبرا الخيمة، "أن فراش الكنيسة لا توجد خلافات بينه وبين كاهن الكنيسة الراحل، والناس بتقول إنه مكانش عنده مشاكل نفسية أو حاجة". فيما قال مصدر أمني بالقليوبية، إن الدافع وراء الجريمة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتله برصاص حارس الكنيسية.. ننشر صورة "الأب مقار" كاهن مارمرقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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