ضبط تاجرين قدما كشف حساب بنكي مزور لإحدى السفارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (تاجر توريد أدوات تجميل)، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه باصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك بمبلغ 655 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص (جارى العمل على تحديده وضبطه).
كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص (تاجر قطع غيار سيارات)، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه باصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك فرع المحلة الكبرى بمبلغ 152 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية، للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص "صاحب شركة" سبق اتهامه والحكم عليه في 7 قضايا آخرهم "تبديد"، (جارى العمل على ضبطه).
يأتي ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بالبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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