مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة بشبرا الخيمة.. ومصدر أمني: الحادث جنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت مصادر أمنية مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس، بشارع الوحدة العربية في شبرا الخيمة، مشيرة إلى أن الحادث جنائي وليس له أي أبعاد سياسية.
وقالت المصادر إن الجاني ويدعي "كمال"، حارس الكنيسة أطلق 4 رصاصات على الكاهن مقار سعد راعى الذي لقي مصرعه في الحال.
وأكد مصدر أمني بالقليوبية أن الدافع وراء الجريمة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، وأن المتهم هرب من الكنيسة بعد ارتكاب الحادث ثم سلَّم نفسه للشرطة بعد ذلك.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.
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