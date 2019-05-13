خلال 24 ساعة.. ضبط 191قطعة سلاح ناري و169 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (191 قطعة سلاح ناري بحوزة 178متهم)، وضبط 169 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات وزنت 29 كيلو جرام مواد مخدرة. وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 57 ألف و999 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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