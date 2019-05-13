أمن القاهرة: ضبط مرتكبي سرقة سيارة محملة "خردة" بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بكمية من كابلات النحاس "خردة" بحلوان.

البداية عندما ورد بلاغًا إلى قسم شرطة حلوان من سائق، مقيم بمحافظة القليوبية، بأنه توقف بسيارة "نقل" ملكه محمل عليها 10 طن كابلات نحاس "خردة"، بطريق كورنيش النيل كفر العلو، فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص بيضاء اللون أخبره مستقليها بتواجد أحد الأشخاص أعلى السيارة قيادته، فقام بالترجل من السيارة لاستبيان الأمر وفوجئ بقيام أحدهم بالاستيلاء على السيارة قيادته بحمولتها، واصطحبوا المجني عليه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".

وأضاف سائق السيارة أمام رجال المباحث، أن المتهمين قاموا بإطلاق سراحه بطريق الكريمات بمنطقة الصف في الجيزة، والاستيلاء على السيارة وما عليها من حمولة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص سبق اتهامهم في العديد من القضايا سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل، سرقة، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- 2 فرد خرطوش عيار 16مم- سلاح أبيض "مطواة").

وأمام رجال المباحث اعترفوا المتهمين بارتكاب الواقعة وأقروا بأنهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيرهم بمحل البلاغ شاهدوا السيارة المستولى عليها فقام أحدهم باعتلاء السيارة، وقام باقا المتهمين بإخطار المجنى عليه بتواجد المتهم أعلى السيارة مما دعاه إلى الترجل من السيارة لاستبيان الأمر، ثم اصطحبوا المجني عليه داخل السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة كرهاً عنه، وقام أحدهم باستقلال السيارة المستولى عليها وفر هارباً.