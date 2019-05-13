"الحشيش" يوقع عنصرا إجراميًا في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عنصر إجرامي في كيمن أعد له بمدينة الشيخ زايد. وتمكنت مأمورية من ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد. عُثر بحوزة المتهم على 190 جراما لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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