سقوط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بـ538 ألف دولار أمريكي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالغربية.

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوم بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعائه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص ("محدد"، وجارى العمل على ضبطه)، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقاً للفحص المستندي (88 ألف دولار أمريكي).

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كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذي يعمل بذات الدولة، والذي يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقاً للفحص المستندي، 450 ألف دولار أمريكي، 900 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.