سقوط عنصر إجرامي في "كمين العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، في الإيقاع بأحد العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة العجوزة. وردت معلومات بأن عنصرا إجراميا سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، يتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة لترويج المخدرات. أعدت قوات الشرطة أكمنة عدة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم في أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته 120 جراما لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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