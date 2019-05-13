ضبط 17000عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، داخل مخزن الشركة غير المرخص، وغير مستوفى الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها في الأسواق.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، افادت قيام صاحب إحدى شركات التنمية الزراعية – كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية – بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن الشركة غير المرخص وغير مستوفى الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها في الأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن الشركة، وضبط "17000" عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.