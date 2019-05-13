أخبار مصر | ننشر استعدادات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالقليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر استعدادات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالقليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، بالمرور على وحدات صحة الأسرة بقريتي طنان وشرف الدين والتابعتين للإدارة الصحية بقليوب، ووحدة طب الأسرة بقرية مشتهر بإدارة طوخ الصحية، ثم انتقل إلي الإدارة الصحية ببنها حيث زار وحدتي طب الأسرة بقرية سندنهور وقرية منشأة بنها.

جاءت الجولة في إطار متابعة الأداء والاطمئنان على جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للبدء فى تطبيق حملة الكشف المبكر على سرطان الثدى ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، والمزمع البدء به أول يوليو القادم.

كما رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقليوبية.