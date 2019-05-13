أخبار مصر | وزير الاتصالات يغادر القاهرة متوجها إلى كيجالي للمشاركة بقمة "تحول أفريقيا"

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهاً إلى العاصمة الرواندية كيجالي؛ للمشاركة في أعمال القمة الخامسة لتحول أفريقيا نيابة عن رئيس الجمهورية.

والتي ستنعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو تحت شعار "نحو تعزيز التحول الرقمي في أفريقيا" وذلك بمشاركة أكثر من 4000 مشارك ومتخصص من رؤساء الدول والحكومات ومفوضي لجنة النطاق العريض بالأمم المتحدة وعدد من الوزراء المعنيين ونخبة من مسؤولي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية وقادة الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين من الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

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تناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك الى جانب انعقاد قمة قادة أفريقيا الذكية، وقمة أفريقيا الذكية للمرأة، بالإضافة الى عدد من الجلسات العامة على هامش الحدث.

هذا ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال مشاركته في فعاليات القمة عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في القمة يتم خلالها بحث تعزيز التعاون وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن القمة الأولى لتحول أفريقيا كانت قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر 2013 تحت رعاية وحضور رئيس رواندا، تم خلالها إطلاق مبادرة Smart Africa، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة.