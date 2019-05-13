أخبار مصر | "التعليم" تنهي طباعة الامتحانات الورقية "الاحتياطية" لاختبارات أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنهي طباعة الامتحانات الورقية "الاحتياطية" لاختبارات أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه يوجد تعليمات من وزارة التربية والتعليم أنه حال وجود أى مشاكل فى السيستم يتم عمل الامتحانات ورقية بعد الرجوع لمسئولى التطوير التكنولوجي فى المدرسة.

وتابعت المصادر أنه سيتم طبع نسبة 100% فى اليوم الأول من الاختبار، بينما يتم طباعة نسبة 75% من الاختبار في اليوم الثاني، ويتم طباعة نسبة 50% من الاختبار فى اليوم الثالث، بينما يتم طباعة 25% من اليوم الرابع للامتحانات حتى نهاية الاختبارات.

وأكدت المصادر أنه سيتم طباعة نفس الاختبارات ورقيًا للطلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون والطلاب المرضى بالمستشفيات بنسبة 100% أيام الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي والمقرر انعقادها فى ١٩ مايو ٢٠١٩ آمنة وإلكترونية "بدون انترنت" في المدارس المجهزة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى لها: "رغم نجاح ٢٢٥٠٠٠ طالب في الدخول إلى منصة الإمتحان من مجموع ٣٥٠٠٠٠ محاولة فإننا قررنا عقد امتحانات مايو "إلكترونيًا" بواسطة تصميم فني آمن "بدون انترنت" وفي حالة حدوث أي مشكلة منعزلة في أي مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى وسوف نلجأ في هذه الحالة إلى الحل الورقي".

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة قد انتهت من طباعة الامتحانات الورقية "الاحتياطية" للصف الأول الثانوي والمقرر عقدها 19 مايو الجاري.

وأوردت الوزارة أنه لا توجد علاقة بين تجربة اليوم وامتحانات ١٩ مايو القادمة (علمًا بأن امتحانات مارس الماضي تمت بالتصميم المعتمد على الإنترنت).



وأكملت أن الامتحانات تحتوي على "النمط الجديد للأسئلة" والتي تم عرض نماذج منها في شهري يناير ومارس الماضيين وتحميلها على موقع الوزارة) وبتحميل نماذج استرشادية جديدة في الأيام الماضية لمساعدة الطلاب على التعود عليها.

وأردفت الوزارة: "نود التأكيد لأبنائنا الطلاب على ضرورة التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الإنسياق وراء مخاوف وصول الإمتحان".

