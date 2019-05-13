أخبار مصر | شديد الحرارة.. طقس 9 رمضان ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة.. طقس 9 رمضان ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الثلاثاء، الموافق 9 رمضان، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.