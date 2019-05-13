أخبار مصر | ستاندرد آند بورز: آفاق نمو قوي للاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستاندرد آند بورز: آفاق نمو قوي للاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير حديث، أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة نمو تبلغ 5.3% بالأسعار الحقيقية في العام المالي الجاري 2019-2018، مقارنة مع وتيرة نمو بلغت بالمتوسط 3% سنويا من العام المالي 2011-2010 وحتى العام المالي 2017-2016.

وترى الوكالة في تقريرها الذي نقله موقع زاوية، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بوتيرة تبلغ 5.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتقول الوكالة إن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء تصنيف إيجابي آخر إذا ما جاء التوسع الاقتصادي في مصر أكبر بكثير من التوقعات مع انخفاض في احتياجات التمويل الخارجي وتراجع ملموس في مستويات الديون الحكومية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التابع لصندوق النقد.

وأشار التقرير إلى أن استمرار إجراءات الضبط المالي حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق بنهاية نوفمبر 2019 أمرا ضروريا لتقليل العجز.

وفي تلك الأثناء، يرى التقرير أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتحسين مرونة سعر الصرف بإنهاء العمل بآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وهي الخطوة التي اتخذها البنك في أواخر العام الماضي، سيكون لها أثرا إيجابيا في الحد من التقلبات الاقتصادية.