أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تبدأ تلقي طلبات الزملاء الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج المجانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تبدأ تلقي طلبات الزملاء الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم، تلقي طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الحصول على تأشيرة حج المجاملة المجانية هذا العام، وذلك في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين.

وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنتي الحج والعمرة والنشاط، إنه سيبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من اليوم الإثنين 13 مايو ولمدة 10 أيام حتى 23 مايو الجاري، مؤكدًا أن القرعة ستجري علنية بالدور الرابع بمقر النقابة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت 25 مايو، في حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة.

وأضاف أنه عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين بالقرب من موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة، موضحًا أن القيام مبكرًا بهذه العملية، يأتي خدمة للزملاء؛ حتى يكونون على استعداد في حال نجاح النقابة في الحصول على هذه التأشيرات، كما حدث العمين الماضيين.

ولفت "الزناتي" إلى أن الزملاء المتقدمين للحصول على التأشيرة، عليهم أن يقوموا بملىء الاستمارة المُعدة لذلك بالدور الثالث بمبنى النقابة، مرفق بها

صورة من كارنيه النقابة لعام 2019، وجواز السفر صالح لمدة عام على الأقل، على أن يُستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين.