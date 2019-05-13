أخبار مصر | 30 يوليو.. مصر للطيران تستضيف اجتماع اتحاد "الطيران الإفريقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 يوليو.. مصر للطيران تستضيف اجتماع اتحاد "الطيران الإفريقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٨ لاتحاد شركات الطيران الإفريقية باستضافة من شركة Air Mauritius والذي عقد بجمهورية موريشيوس بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية.

وصرح الطيار أحمد عادل، بأن مصر للطيران تساهم بشكل كبير وتتعاون مع الشركات الأعضاء بالأفرا فى مختلف المجلات وتبادل المعلومات عن آخر مستجدات النقل الجوى فى قارة إفريقيا والخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة الافرا لتعزيز دورها فى المنطقة الإفريقية ولمواجهة التحديات والمنافسة فى الصناعة على المستوى العالمي.

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كما أكد عادل علي أن دور الاتحاد محورى وهام داخل القارة الإفريقية وأنه ينبغي على شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العمل سوياً من أجل تحقيق مزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجالات السلامة الجوية والصيانة والتدريب لما يشكلون من أهمية قصوي ستساهم بقدر كبير في النهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة السمراء وكذلك للعمل على زيادة حصة تشغيل شركات الطيران الإفريقية في السوق العالمي.

وقد قام أعضاء اللجنة التنفيذية الذين شاركوا بالحضور بالتصويت بالموافقة على المقترحات التى قدمتها مصر للطيران بشأن التعديلات التى يجرى تعديلها على لائحة النظام الأساسى والقوانين الخاصة بالافرا، كما تم مناقشة آخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الأعضاء بالافرا فيما يخص الوقود، الخدمات الأرضية، الشحن الجوى، تخطيط الشبكات.

كما وافقت الشركات الأعضاء في الاتحاد وبالإجماع أن يتم انعقاد اللجنة التنفيذية القادمة في دورتها 179 المقرر انعقاده يوم ٣٠ يوليو القادم بالقاهرة، وأن تستضيف مصر للطيران هذا الحدث السنوي الهام.