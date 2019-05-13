أخبار مصر | التعليم: امتحانات مايو إلكترونية "بدون إنترنت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: امتحانات مايو إلكترونية "بدون إنترنت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي والمقرر انعقادها فى ١٩ مايو ٢٠١٩ آمنة وإلكترونية "بدون انترنت" في المدارس المجهزة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى لها: "رغم نجاح ٢٢٥٠٠٠ طالب في الدخول إلى منصة الإمتحان من مجموع ٣٥٠٠٠٠ محاولة فإننا قررنا عقد امتحانات مايو "إلكترونيًا" بواسطة تصميم فني آمن "بدون انترنت" وفي حالة حدوث أي مشكلة منعزلة في أي مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى وسوف نلجأ في هذه الحالة إلى الحل الورقي".

وقالت الوزارة أنه لا توجد علاقة بين تجربة اليوم وامتحانات ١٩ مايو القادمة (علمًا بأن امتحانات مارس الماضي تمت بالتصميم المعتمد على الإنترنت).