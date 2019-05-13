مصر | بـ"أسلوب التغفيل".. عاطلان يسرقان الهواتف المحمولة من المواطنين بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب التغفيل".. عاطلان يسرقان الهواتف المحمولة من المواطنين بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هواتف المحمول والأغراض الشخصية من المواطنين.

وتعود الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية وبإجراء التحريات اللازمة تبين انهم كلا من هم "جميل. و"، و"حامد. ع" عاطلين وتم ضبطهما واعترف المتهمان بارتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل وتمكنا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد. م" سئ النية وجار ضبطه.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.