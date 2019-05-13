مصر | حارس كنسية أبونا مقار بشبرا يقتل راهبا بسبب خلافات شخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس كنسية أبونا مقار بشبرا يقتل راهبا بسبب خلافات شخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم حارس كنيسة الوحدة العربية أبونا مقار بشبرا الخيمة، منذ قليل، على قتل راهب داخل الدير بسبب شجار نشب بينهما أدى إلى سحب الأول لسكينة وطعن الراهب عدة طعنات أودت بحتفه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تعود الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بوجود راهب مقتول بكنيسة أبونا مقار بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد حارس الدير والذي يدعى "كمال"، وعلى الفور قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه، وتقوم الآن قوات المباحث باستجواب القاتل لمعرفة دوافع قتله وأسبابها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.