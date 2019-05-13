مصر | "مقتولا أسفل الكوبري"..النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة عامل بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقتولا أسفل الكوبري"..النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة عامل بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة العثور على جثة عامل وهو رجل أربعيني، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاة أسفل كوبري الدقي فجرًا.

ورد إخطار للواء رضا العمدة مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.