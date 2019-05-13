مصر | المرور: كاميرات مراقبة بالزي الشرطي لتسجيل المخالفات من كلا الطرفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور: كاميرات مراقبة بالزي الشرطي لتسجيل المخالفات من كلا الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الإدارة العامة للمرور بتزويد ضباط المرور المنتشرين في الطرق السريعة بكاميرات مراقبة متعلقة ببذلاتهم، وذلك لأن الإدارة تهدف إلى تعميم تلك الكاميرات بتوزيعها على الضباط المنتشرة على كافة الطرق الذى يصل عددهم لأكثر من 3 الآف ضابط، وتعمل الكاميرات على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف في حينه.

وتم تدعيم إدارات مرور الأقصر وبني سويف والإسماعيلية ومطروح والمنيا وأسوان والفيوم والسويس والإسكندرية بواقع 450 كاميرا، ولم ترصد أى تجاوزات حتى الآن بين رجال المرور وسائقى السيارات، وأثبتت الكاميرات نجاحها فى التجربة، حيث سيتم تعميمها على محافظتى القاهرة والجيزة التى طلبت 225 كاميرا لهم لتزويد الضباط بها فى الأكمنة المرورية على الطرق.