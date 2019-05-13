مصر | 862 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم بمصر القديمة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 862 كيلو دواجن فاسدة، داخل مطعم بمصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهره من ضبط مالك محل لتجارة الدواجن ومصنعاتها، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته، وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 862 كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبد قوانص، دهون حيوانية"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، تم وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.