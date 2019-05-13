مصر | السيطرة على حريق محدود داخل شقة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق محدود داخل شقة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى حلوان، وتم الدفع ب3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، واتمام عملية اخماد الحريق.