مصر | القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباحث القاهرة،عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بمنطقة حدائق القبة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

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كانت البداية قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و" ، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمين بإرتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.

وبمناقشة المتهمين إعترفوا أنهم تمكنوا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد.م" سئ النية، وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.