في مثل هذا اليوم.. قطعت مصر علاقتها بألمانيا الغربية

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في مثل هذا اليوم 13 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1965: قطع جمال عبد الناصر العلاقات المصرية الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي عام 1805: الزعيم الوطني عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة المسلحة في إقصاء خورشيد عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر.

وفي عام 1948: مصر تعلن الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين.وفي عام 1703: الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سانت بطرسبرج التي تحولت فيما بعد إلى مدينة ليننجراد.وفي عام 1809: الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.وفي عام 1888: البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.

وفي عام 1948: مصر تعلن الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين. وفي عام 1703: الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سانت بطرسبرج التي تحولت فيما بعد إلى مدينة ليننجراد. Advertisements وفي عام 1809: الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا. وفي عام 1888: البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد. وفي عام 1943: القائد العام للقوات الفرنسية في إفريقية الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1160: ولد عز الدين بن الأثير، أحد كبار المؤرخين المسلمين وصاحب كتابي الكامل وأسد الغابة في معرفة الصحابة. وفي عام 2008: توفي الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت الرابع عشر.

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