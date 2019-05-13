شكرا لقرائتكم خبر عن «لو زهقانة من العيال.. ولو زهقان من الشغل تعالوا عندنا» مهرجان لحديثي الزواج بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لو زهقانة من العيال.. ولو زهقان من روتين الشغل.. تعالوا عندنا.. احنا لسه مكبرناش احنا عندنا طاقة».. بهذة الارشادات تطلق كنيسة الانبا اثناسيوس في الإسكندرية مهرجانها السنوى الخامس للأسرة وحديثى الزواج لتقديم روشتات توعوية ونصائح غالية بواسطة الآباء الكهنة المتخصصون في الأمور المجتمعية والأسرية للتغلب على متاعب وهموم الحياة العامة.

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ووفقاً لبيان الكنيسة المنظمة أعلنت عن نصائح عبر مهرجانها السنوى الخامس حيث دعت شعب الكنائس في الاسكندرية للمشاركة قائلة: «لو زهقان من روتين العمل.. لو زهقانة من العيال تعالوا جددوا نشاطكم في جو روحانى مليان بالدفا في مهرجان الانبا اثناسيوس بقالنا 5 سنين شغالين وبايد ربنا ناجحين».

وذكرت الكنيسة في بيانها: «كنيسة الانبا اثناسيوس بتدعيك وبتوعدك مش هتحس انك غريب حيث يشارك في المهرجان أكبر عدد من الكنائس التي عددها يزيد عن 25 كنيسة من الاسكندرية».

وشملت دعوات المشاركة بعض الحوافز مثل «نفسك تعرف أكتر عن الكتاب المقدس أو عن عقيدة كنيستك أو تاريخها العتيق أو طقسها الرائع تعالى عندنا ولو حريف دومينو أو حريف بينج أو حريف طاولة تعالى وهاتوا اصحابكم والعبوا عندنا»، ولم يتوقف الأمر عند معرفة تعاليم الكتاب المقدس فقد دعت الكنيسة كل من لديه مواهب كروية مثل كرة القدم أو السلة حيث يتوفر الجو الكنسى الملائم للمشاركة ولو ملكش في كل ده ولو ملكيش في اللعب والحفظ اكيد بتعرفى تطبخى أو انت طباخ شاطر حتى ده حتلاقيه عندنا. وذكرت الكنيسة انه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة في نهاية المهرجان سيتم خلاله توزيع ميداليات على جميع الفائزين.