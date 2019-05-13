شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية هيا» تطلق مبادرة «معاً لدعم الفلاح الصغير» في 10 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، برئاسة المهندس محسن البلتاجي، مبادرة جديدة تحت عنوان «معا لدعم الفلاح الصغير» في 10 محافظات.

وأطلقت الجمعية المبادرة خلال السحور السنوي للجمعية على شرف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، واللواء محمد الزمالوط، محافظ الوادي الجديد، وسيدة الأعمال التونسية شكرية المراكشي، وعدد نواب البرلمان، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين.

وتهدف مبادرة «معاً لدعم الفلاح الصغير» إلى النهوض بوعي المزارع الصغير فى الممارسات الجيدة للزراعة والاستخدام الآمن للمبيدات لإنتاج منتج زراعي آمن للاستهلاك المحلي والتصدير.

وقال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية: إن «المبادرة تغطي 10 محافظات بداية من الجيزة وحتى أسوان لتوعية صغار المزارعين من خلال تقديم الإرشاد الزراعي المتطور والمنتظم مجاناُ، بالإضافة إلى رفع الوعي بالبرامج الحديثة للاستعمال الآمن للمبيدات ومعاملات ما بعد الحصاد فى 11 محصول بستاني».

من جانبه، أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية مبادرة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» من أجل زيادة الوعي للمزارعين وتنوع إنتاجهم فى 10 محافظات.

وأضاف أن برامج ومبادرات «هيا» تدعم دور الإرشاد، بالإضافة إلى تعاونها الدائم مع الوزارة ومركز البحوث الزراعية ونحرص على مشاركتها فى كافة المبادرات، مثل مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال معهد المبيدات ولجنة المبيدات بالوزارة وترشيد استخدام الكيماويات والمبيدات.

وقال الوزير: إن «هناك فرص كبيرة لمضاعفة الصادرات الزراعية، خاصة في ظل منظومة (تكويد) المزارع، بجانب التعاون بين جمعية هيا والوزارة والحجر الزراعي فى زيادة قاعدة المصدرين لمختلف الصادرات الزراعية»، مشيراً إلى الصادرات الزراعية تجاوزت الـ5 ملايين طن لأول مرة، وبلغت 5.2 مليون طن العام الماضي.

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وأشادت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بمبادرة جمعية هيا لدعم صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الزراعة هي ثروة مصر الحقيقية والمستقبل.

وقالت «والي»: «نفخر بوجود جمعية أهلية مثل جمعية هيا في مصر تخدم القطاع الزراعي وتعمل لصالح الفلاح وصغار المزراعين وتضم اكبر المنتجين الزراعيين»، مؤكدة إلى أهمية مشروع شهادات الجودة والاعتماد لمختلف الصناعات فى تعزيز تنافسية المنتج المصري والنفاذ إلى مختلف الأسواق.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة: إن «الصادرات الزراعية والحاصلات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات»، مؤكداً على ضرورة التوسع في الاستثمار التصنيع الزراعي، ورفع مستوى الجودة والتسوق للتصدير لمختلف دول العالم.

من جانبه، قال اللواء محمد الزمالوط، محافظ الوادي الجديد: إن «محافظة الوادي الجديد من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار فى مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بالبنية التحتية للمحافظة بلغت 30 مليار جنيه.

وأضاف «الزمالوط» أن «المحافظة سلمت عقود تخصيص للمستثمرين فى المجال الزراعي بإجمالي 150 ألف فدان فى عام ونصف»، مشيراً إلى توافر الأراضي لكافة الأنشطة وحوافز للمستثمرين وجميع الإجراءات والموافقات التعاملات تتم من خلال المحافظة فقط وبدون أي بيروقراطية بجانب توافر 3 رحلات طيران أيام السبت والثلاثاء والخميس، وهو ما يعد حافز للاستثمار بالوادي الجديد.

وذكر أن إجمالي عدد النخيل بمحافظة الوادي الجديد بلغت 2.2 مليون نخلة ويترواح إنتاجهم من 120 إلى 150 ألف طن، مضيفاً أنه «تم إنشاء مجلس استشاري للنخيل يهدف إلى تحديد أماكن محددة لزراعة النخيل للوصول بإجمالي 5 ملايين نخلة بالوادي الجديد».

من جانبها، قالت إيمان كامل، المدير التنفيذي لجمعية هيا: إن «مبادرة الجمعية لدعم صغار المزارعين تتضمن توفير الخبراء والإرشاد لزراعات الموالح والرومان والنباتات الطبية والعطرية بجانب تقديم الإرشاد لمختلف المزارع، بالتعاون مع 25 جمعية بالعديد من المحافظات بداية من الجيزة وحتى أسوان.

وأضافت أنه تتضمن أهداف المبادرة 3 أهداف رئيسية، منها تقديم برامج إرشادية خلال موسم الإنتاج، وتقديم برامج مكافحة متكاملة وآمنة، بالإضافة إلى تقديم برامج متطورة لمعاملات ما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف.

وتستهدف برامج عمل المبادرة الحيازات الصغيرة والجمعيات الزراعية وتعتمد فى أسلوبها لتوصيل الدعم الفني عن طريق المحاضرات والزيارات الحقلية للمزارعين من خلال نخبة متميزة من المهندسين المصريين وأصحاب الخبرات العلمية والتطبيقية والمؤهلين على أعلى مستوى محلي ودولي.