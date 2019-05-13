وفد «الأكاديمية اللاهوتية الروسية» يلتقي بطريرك الإسكندرية للروم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارة رسمية لأديرة وكنائس مصر التقى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس، وفد من إكليروس، وأساتذة وطلاب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، برئاسة «Ambrosios» رئيس أساقفة «Veregias» عميد أكاديمية موسكو اللاهوتية بمقر بطريركية الإسكندرية للروم.

وسبق استقبال الوفد الروسى ترؤس البابا ثيودوروس الثانى، صلاة القداس الآلهى في مقر كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

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وبعد القداس الإلهي، استقبل البابا الوفد اللاهوتى في قاعة الإستقبال بالدير، حيث يأتى لقاء البابا في اطار زيارة رسمية لمصر، بدعوة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتساقاً مع عمل لجنة الحوار بين الكنيستين الروسية، والقبطية، حيث كان برفقتهم كاهن من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفد من المدرسة اللاهوتية القبطية.

وعقب اللقاء البابوى زار الجميع المقر البطريركي، حيث تعرفوا على العمل التبشيري المنجز في القارة الأفريقية، من قِبَل بطريركية الإسكندرية حيث ناقش «Ambrosios» مع البابا ثيودروس، القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون المستقبلي بين العرش السكندري، والأكاديمية اللاهوتية في موسكو.

واعقب ذلك قيام الضيوف بزيارة المتحف الآثري بالبطريركية، والمكتبة البطريركية العريقة وبعد ذلك استضاف البابا رئيس أساقفة «Ambrosios»، ووفد أكاديمية موسكو اللاهوتية على الغذاء، في النادي اليوناني البحري في منطقة قلعة قايتباي.

يشار إلى أن الوفد اللاهوتى الروسى، زار خلال وجوده في مصر عدد كبير من الأديرة، في الإسكندرية، ووادى النطرون، والبحر الأحمر، فضلاً عن مسار العائلة المقدسة، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم

وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم

وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم