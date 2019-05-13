شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «24- 38»، إسكندرية «20 – 31»، قنا «24 – 39»، الأقصر «24– 40»، أسوان «25 – 41».