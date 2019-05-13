شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا»: برامج تنمية الموارد البشرية تمثل استثمارًا ناجحًا في مستقبل قطاع البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع فريق عمل برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث قام «الملا»، خلال الاجتماع، بالوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وعملية تكوين نظام مؤسسى لتأهيل واختيار وتقييم القيادات في قطاع البترول يقوم على الأساليب العلمية والعملية الحديثة.

وقال الوزير إن برامج تنمية الموارد البشرية بمشروع التطوير والتحديث تمثل استثمارا ناجحا في مستقبل قطاع البترول، وإنها تمضى بنجاح في تنفيذ أهدافها من خلال تنفيذ عدة مبادرات غير مسبوقة لتأهيل قيادات شابة جديدة في كافة مجالات العمل المختلفة داخل المنظومة البترولية ليكونوا نواة لتطوير الأداء والوصول إلى أقصى درجات الفعالية والكفاءة في إنجاز المهام والأعمال في قطاع البترول ووضعه على مصاف القطاعات العالمية.

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وأوضح أن تلك البرامج تم ربطها باحتياجات العمل الفعلية والتكنولوجيا الحديثة والتركيز على مهارات القيادة بعيداً عن الأساليب النمطية في التدريب والتأهيل، وأن مثل هذه البرامج تعد وسيلة فعالة لزيادة الانتماء والولاء من الكوادر الشابة للقطاع والالتزام تجاه أعمالهم وتحفيزهم على تقديم أعلى مستويات الأداء وبث الأمل في نفوسهم، مشيرا إلى أن هذه الكوادر يتم اختيارها من ضمن المتقدمين بشكل علمى محايد وبشفافية كاملة بعد اجتياز مستويات متعددة من الاختبارات المؤهلة للبرامج المتطورة.

وأضاف «الملا» أنه تم التركيز على الاستعانة بإمكانيات شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في مصر في المساهمة في هذه البرامج المتطورة من خلال تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية وإتاحة الفرصة لهذه الكوادر للتفاعل مع التكنولوجيات وأساليب العمل المتطورة بمواقع هذه الشركات والمنشآت التابعة لها داخل وخارج مصر، مؤكدا أهمية تطوير آليات اختيار وتقييم القيادات وفقا للأسلوب العلمى.

وشهد الاجتماع، استعراض مدى التقدم في تنفيذ برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، حيث تم إلحاق 114 شابا وشابة يمثلون المجموعة الأولى ببرنامج متطور من عدة مراحل بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية اعتبارا من الشهر الماضى، كما يجرى الإعداد للبدء قريبا في إلحاق مجموعات أخرى ببرامج مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر، وجارى حاليا الإعداد للبدء في المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية بعد ختام أولى مراحله بنجاح.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت الانتهاء من مشروع لتقييم القيادات بأسلوب علمى بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص والذى يمثل المرحلة الأولى من وضع نظام مؤسسى وآليات متطورة لاختيار وتقييم القيادات وفقا للأساليب العلمية والعملية الحديثة، كما تم استعراض برنامج التطوير الجارى تطبيقه في شركة بدرالدين للبترول ودخوله مسار التنفيذ بعد توقيع 8 مذكرات تفاهم في هذا الشأن بين هيئة البترول وشركة شل مؤخراً.