شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تُدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفنٍ تجارية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة.

من جانبه صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن «أبوالغيط» يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي، وأكد في هذا الصدد على التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، كذلك مع أية اجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.