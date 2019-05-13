شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة العلميين: رفض طعن النقيب السابق على الانتخابات والحكم بصحة عزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إن النقابة حصلت على عدة أحكام قضائية أكدت صحة الاجراءات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية، موضحا أن الأحكام تضمنت: بطلان وإلغاء الجمعية العمومية التى عقدها الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب السابق بتاريخ 29 مارس الماضى، وجميع قراراتها، وصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها بتاريخ 12 أبريل الماضى، والقرارات الصادرة عنها.

وأوضح النادى، لليوم السابع، أن الأحكام أكدت أيضا صحة الاجراءات التى تم الإعلان عنها، لإجراء انتخابات على مقعد النقيب العام لاستكمال المُدة الباقية، مطالبا جميع النقابات الفرعية بالمحافظات، الالتزام بما ورد بالأحكام القضائية، وإلا تعرضت للمحاكمة التأديبية، مشيرا إلى أن الأحكام صدرت فى طعون تقدم بها النقيب السابق، وأمين الصندوق والوكيل، ضده ومحمد السيد غريب وكيل ثانى النقابة، لطلب وقف الانتخابات، وإعادتهما إلى مزاولة مهام مناصبهم.

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وكانت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.