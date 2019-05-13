اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين في الخارج

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طارق شوقي وزير التعليم

‏اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ‏رئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، اليوم الأحد، نتيجة الامتحانات للدور الأول من العام الدراسي الجاري ‏‏2018 - 2019، موضحا أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح ‏‏98.39%‏، إذ بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 54 ألفا و383 ‏‏طالبا، وبلغ عدد الحضور 53 ألفا و428 طالبا، وعدد الناجحين 52 ألفا و567 طالبا، على أن يؤدوي امتحان الدور الثاني 1697 طالبا، وذلك يوم 6 يوليو المقبل.‏

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يذكر أن امتحانات المصريين في الخارج، استمرت خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 9 أبريل الماضي، وهي امتحانات تنظمها وتشرف عليها وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية، اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي ‏وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتم عقدها في 198 سفارة وقنصلية على ‏مستوى دول