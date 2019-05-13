اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين في الخارج

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طارق شوقي وزير التعليم
اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، اليوم الأحد، نتيجة الامتحانات للدور الأول من العام الدراسي الجاري 2018 - 2019، موضحا أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح 98.39%، إذ بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 54 ألفا و383 طالبا، وبلغ عدد الحضور 53 ألفا و428 طالبا، وعدد الناجحين 52 ألفا و567 طالبا، على أن يؤدوي امتحان الدور الثاني 1697 طالبا، وذلك يوم 6 يوليو المقبل.
يذكر أن امتحانات المصريين في الخارج، استمرت خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 9 أبريل الماضي، وهي امتحانات تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية، اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتم عقدها في 198 سفارة وقنصلية على مستوى دول
يذكر أن امتحانات المصريين في الخارج، استمرت خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 9 أبريل الماضي، وهي امتحانات تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية، اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتم عقدها في 198 سفارة وقنصلية على مستوى دول العالم التي يوجد لمصر تمثيل دبلوماسي بها.
من ناحية أخرى، أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تجربة عملية في مدارس الثانوية العامة، على النظام الإلكتروني، لتقييم قدرة منظومة امتحانات أولى ثانوي على التحمل، وبدأت التجربة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءً.
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