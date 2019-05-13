انت الان تتابع أول رد مصري بشأن تعرض 4 سفن إماراتية لعمليات تخريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكري وزير الخارجية المصرية
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأشد العبارات تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة جميع حدوده البرية والبحرية. وأكد البيان تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في مواجهة جميع التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات. وشدد البيان على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لجميع التهديدات لأمنهما القومي.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، مساء اليوم، بتعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة. وقالت الخارجية الإماراتية، إن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق بشأن ظروف
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، مساء اليوم، بتعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقالت الخارجية الإماراتية، إن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق بشأن ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستحقق الجهات المعنية برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
وأكد البيان أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وأوضحت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ودون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني (تفاصيل).
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