انت الان تتابع الإفتاء: قطرة العين إذا وصلت الحلق لا تفسد الصوم (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. مجدي عاشور أمين الفتوى بالأزهر

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استعمال قطرة العين في نهار رمضان لا يفسد الصوم، حتى لو وصل منها شيئ إلى الحلق. وأضاف عاشور، في مقطع فيديو نشرته الصحفة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم، أنه وصل إلى دار الإفتاء سؤال يقول "هل وضع قطرة العين يفسد الصيام؟"، مشيرًا إلى أن الذي يفسد الصوم هو إدخال أي شيئ إلى الجوف من منافذه الطبيعية، والعين عند الفقهاء ليست منفذا طبيعيا للجوف، وبالتالي فإن وضع القطرة من خلالها لا يفسد الصيام.

وقالت دار الإفتاء، إن هناك خلافًا حدث بين الأئمة في استخدام "قطرة العين" خلال نهار رمضان. وأضافت الدار خلال فتوى لها، في 6 مايو الجاري، أن الإمام مالك ذهب إلى أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم، حتى الحصاة أو النواة

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